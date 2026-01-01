Umtausch auch ohne Kassenbon? Chemnitzer Anwältin Martina Flade verrät im Interview juristische Tricks

Chemnitz. Martina Flade aus Chemnitz ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Strafrecht und bundesweit bekannt als juristische Aufklärerin in den sozialen Medien. Mittlerweile folgen ihr auf Instagram mehr als 100.000 Menschen. Im Interview mit der „Freien Presse“ spricht sie darüber, warum juristische Aufklärung im Internet wichtig ist, was sie als junge Frau in der Branche erlebt und welche Tipps uns allen im Alltag helfen können.

Freie Presse: Frau Flade, Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Juristin werden möchten. Was hat Sie dazu bewegt?