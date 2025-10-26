Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Umweltpreisträgerin zum Eiffelturm: „Lack runter, Zink drauf. Dann hat man 100 Jahre Ruhe“

Lars Baumgürtel (links) und Birgitt Bendiek (Mitte) vom Gelsenkirchener Stahlverzinkungsunternehmen Zinq bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in der Chemnitzer Stadthalle. Rechts: Moderatorin Katie Gallus.
Lars Baumgürtel (links) und Birgitt Bendiek (Mitte) vom Gelsenkirchener Stahlverzinkungsunternehmen Zinq bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in der Chemnitzer Stadthalle. Rechts: Moderatorin Katie Gallus. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Lars Baumgürtel (links) und Birgitt Bendiek (Mitte) vom Gelsenkirchener Stahlverzinkungsunternehmen Zinq bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in der Chemnitzer Stadthalle. Rechts: Moderatorin Katie Gallus.
Lars Baumgürtel (links) und Birgitt Bendiek (Mitte) vom Gelsenkirchener Stahlverzinkungsunternehmen Zinq bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in der Chemnitzer Stadthalle. Rechts: Moderatorin Katie Gallus. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Umweltpreisträgerin zum Eiffelturm: „Lack runter, Zink drauf. Dann hat man 100 Jahre Ruhe“
Redakteur
Von Manuela Müller
Eine Verzinkerei aus Deutschland und eine Klimaforscherin aus der Schweiz haben einen der höchstdotierten Umweltpreise Europas erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihn am Sonntag in der Stadthalle Chemnitz.

Der Bundespräsident saß in der ersten Reihe der Stadthalle Chemnitz, als eine Ingenieurin aus dem Ruhrpott laut über die Zukunft des Eiffelturms nachdachte. Auf der Bühne neben ihr stand ein 3,30 Meter großes Modell des Pariser Wahrzeichens, verkleinert im Maßstab 1:100. Man könnte den Eiffelturm abbauen, einmal ordentlich verzinken und...
