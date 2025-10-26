Umweltpreisträgerin zum Eiffelturm: „Lack runter, Zink drauf. Dann hat man 100 Jahre Ruhe“

Eine Verzinkerei aus Deutschland und eine Klimaforscherin aus der Schweiz haben einen der höchstdotierten Umweltpreise Europas erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihn am Sonntag in der Stadthalle Chemnitz.

Der Bundespräsident saß in der ersten Reihe der Stadthalle Chemnitz, als eine Ingenieurin aus dem Ruhrpott laut über die Zukunft des Eiffelturms nachdachte. Auf der Bühne neben ihr stand ein 3,30 Meter großes Modell des Pariser Wahrzeichens, verkleinert im Maßstab 1:100. Man könnte den Eiffelturm abbauen, einmal ordentlich verzinken und...