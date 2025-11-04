Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unbekannte Räuber verletzen 23-Jährigen in Chemnitz

Die Polizei konnte die Angreifer im Umfeld des Tatorts nicht mehr feststellen.
Die Polizei konnte die Angreifer im Umfeld des Tatorts nicht mehr feststellen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei konnte die Angreifer im Umfeld des Tatorts nicht mehr feststellen.
Die Polizei konnte die Angreifer im Umfeld des Tatorts nicht mehr feststellen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Unbekannte Räuber verletzen 23-Jährigen in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter griffen den jungen Mann mit einem Messer an und nahmen ihm Bargeld ab.

Chemnitz.

Ein Streit an der Zietenstraße auf dem Sonnenberg ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden in eine Schlägerei ausgeartet, bei der ein 23-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei wurde darüber kurz vor 5 Uhr informiert. Demnach hatten drei Unbekannte auf den jungen Mann eingeschlagen und ihn mit einem Messer leichte Verletzungen zugefügt. „Im weiteren Verlauf entwendeten die Angreifer dem Geschädigten die Geldbörse mit einer hohen dreistelligen Bargeldsumme und konnten unerkannt flüchten“, teilt die Polizei mit.

Passanten fanden den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Der 23-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
11:45 Uhr
1 min.
Unbekannte attackieren zwei Teenager bei Halloween-Runde in Chemnitz
Zwei Männer griffen in Chemnitz Jungen auf deren Halloween-Runde an und verletzen diese. (Symbolbild)
Zwei Jungendliche werden am Halloween-Abend auf dem Sonnenberg angegriffen, einer der beiden muss anschließend ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
05.10.2025
1 min.
Polizei-Einsatz nach Schlägerei am Marx-Monument in Chemnitz
In der Nacht zu Sonntag mussten Rettungskräfte und Polizei zum Marx-Monument an der Brückenstraße ausrücken.
Zwei Schwerverletzte mussten in ein Krankenhaus gefahren werden.
Christian Mathea
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel