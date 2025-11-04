Unbekannte Räuber verletzen 23-Jährigen in Chemnitz

Die Täter griffen den jungen Mann mit einem Messer an und nahmen ihm Bargeld ab.

Chemnitz. Ein Streit an der Zietenstraße auf dem Sonnenberg ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden in eine Schlägerei ausgeartet, bei der ein 23-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei wurde darüber kurz vor 5 Uhr informiert. Demnach hatten drei Unbekannte auf den jungen Mann eingeschlagen und ihn mit einem Messer leichte Verletzungen zugefügt. „Im weiteren Verlauf entwendeten die Angreifer dem Geschädigten die Geldbörse mit einer hohen dreistelligen Bargeldsumme und konnten unerkannt flüchten“, teilt die Polizei mit.

Passanten fanden den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Der 23-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (cma)