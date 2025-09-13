Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unbekannte stehlen Fallrohre von Chemnitzer Kirche

Die Fallrohre an der Markuskirche wurden notdürftig durch Plastikfolie ersetzt.
Die Fallrohre an der Markuskirche wurden notdürftig durch Plastikfolie ersetzt. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Unbekannte stehlen Fallrohre von Chemnitzer Kirche
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kupferdiebe lassen eine Kirche auf dem Sonnenberg buchstäblich im Regen stehen.

Wann genau wissen Polizei und Kirch-Gemeinde nicht. Aber irgendwann zwischen dem 5. und dem 12. September haben bisher unbekannte Diebe Fallrohre von der St. Markuskirche am Theodor-Körner-Platz gestohlen. Nach Informationen der Polizei montierten sie rund fünf Meter wertvolle Kupfer-Rohre ab und verschwanden damit. Durch den besonders schweren...
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Fallrohre an Rathaus in Falkenstein abgerissen
Die Polizei hofft auf Hinweise zu Dieben in Falkenstein.
Diebe haben es auf das Kupfer abgesehen. Die Polizei hat eine Bitte.
Lutz Kirchner
01.09.2025
1 min.
Kupferrohre in Meerane gestohlen
Die Polizei sucht in Meerane Kupferdiebe.
Der Schaden ist nicht sehr hoch, aber höchst ärgerlich. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
Heiko Hößler
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:26 Uhr
2 min.
Umgestürzte Bäume und ausgefallene Fähren durch Herbststurm
Sturmböen sorgen in Norddeutschland für einzelne Sperrungen und Ausfälle – größere Schäden bleiben aus.
Teils orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde sind über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Das Wetter wirbelte auch Fähr-Fahrplan und Bahnverkehr von und nach Sylt durcheinander.
Mehr Artikel