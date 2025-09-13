Unbekannte stehlen Fallrohre von Chemnitzer Kirche

Chemnitz
Kupferdiebe lassen eine Kirche auf dem Sonnenberg buchstäblich im Regen stehen.
Wann genau wissen Polizei und Kirch-Gemeinde nicht. Aber irgendwann zwischen dem 5. und dem 12. September haben bisher unbekannte Diebe Fallrohre von der St. Markuskirche am Theodor-Körner-Platz gestohlen. Nach Informationen der Polizei montierten sie rund fünf Meter wertvolle Kupfer-Rohre ab und verschwanden damit. Durch den besonders schweren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.