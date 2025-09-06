Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unbekannte zünden in Chemnitz Altkleidercontainer an

Unbekannte haben in Chemnitz den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt.
Unbekannte haben in Chemnitz den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt. Bild: Symbolfoto: Stefan Arend/epd
Unbekannte haben in Chemnitz den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt.
Unbekannte haben in Chemnitz den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt. Bild: Symbolfoto: Stefan Arend/epd
Chemnitz
Unbekannte zünden in Chemnitz Altkleidercontainer an
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr musste in den Stadtteil Morgenleite ausrücken, um einen Brand zu löschen.

Mitten am Tag haben bislang unbekannte Täter ein Feuer in einem Altkleidercontainer in Morgenleite verursacht. Nach Angaben der Polizei entzündeten sie am Freitag zwischen 13 und 13.35 Uhr auf bisher nicht geklärte Art und Weise die Kleidungsstücke, die sich in dem Altkleidercontainer befanden. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
01.09.2025
1 min.
Wohnungsbrand in Chemnitz: Polizei vermutet Kind als Verursacher
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.
Nach dem Feuer in Altchemnitz müssen zwei Personen ins Krankenhaus. Die Polizei veröffentlicht erste Ermittlungsergebnisse.
Erik Anke
19:00 Uhr
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
03.09.2025
3 min.
Altkleiderkrise: Mehrere Container in Chemnitz fallen weg
Einer von vielen überfüllten Containern in der Stadt steht an der Augustusburger Straße/Kreherstraße.
Einige Anbieter der Sammelbehälter geben auf. Weil die verbliebenen Container immer wieder überquellen, erhöht die Stadt nun den Druck auf die Sammelfirmen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel