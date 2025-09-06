Unbekannte zünden in Chemnitz Altkleidercontainer an

Die Feuerwehr musste in den Stadtteil Morgenleite ausrücken, um einen Brand zu löschen.

Mitten am Tag haben bislang unbekannte Täter ein Feuer in einem Altkleidercontainer in Morgenleite verursacht. Nach Angaben der Polizei entzündeten sie am Freitag zwischen 13 und 13.35 Uhr auf bisher nicht geklärte Art und Weise die Kleidungsstücke, die sich in dem Altkleidercontainer befanden. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container,...