  • Und ewig grüßen die Baustellen in Chemnitz: So sieht es in dieser Woche aus

Rohre, Bagger, Sperrungen: Auch im November wird in Chemnitz noch kräftig gebaut.
Rohre, Bagger, Sperrungen: Auch im November wird in Chemnitz noch kräftig gebaut.
Chemnitz
Und ewig grüßen die Baustellen in Chemnitz: So sieht es in dieser Woche aus
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Die Braunsdorfer Straße wird wegen Kanalreinigungsarbeiten voll gesperrt. Im Kreuzungsbereich der Adelsbergstraße (Südring) wird eine Schachtabdeckung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.

1. Annaberger Straße zwischen Hausnummer 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage bis 18. November wegen Breitbandausbau.
