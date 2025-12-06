Unfall auf A 4 bei Chemnitz: Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt

Eine Frau war am Samstag offenbar zu schnell auf der glatten Straße unterwegs. Sie kollidierte mit einer Betonwand und einem Lkw. Stau war die Folge.

Eine 25-Jährige geriet am Samstagvormittag gegen 8.15 Uhr mit ihrem Audi auf der Autobahn 4 ins Schleudern. Offenbar war sie für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs, erklärt die Polizei. Der Audi kollidierte erst mit einer Betonschutzwand und dann mit einem Sattelzug. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und...