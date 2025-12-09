Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unfall in Chemnitz: 82-Jährige fährt Ampelmast um

Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren.
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren. Bild: Jan Haertel
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren.
Ein Toyota ist am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße gegen eine Ampel gefahren. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Unfall in Chemnitz: 82-Jährige fährt Ampelmast um
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden ist jedoch hoch.

Eine 82-jährige Toyota-Fahrerin hat am Montagabend im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf einen Ampelmast umgefahren. Laut Polizei fuhr sie gegen 20.45 Uhr auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts. Als sie die Kreuzung Bernsdorfer Straße/Lutherstraße passierte, kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
30.11.2025
1 min.
Unfall in Chemnitz: VW rammt Verkehrsschilder auf Bundesstraße
Gegen 18 Uhr eignete sich am Sonntag ein Unfall in Chemnitz.
Eine Autofahrerin ist von der Straße abgekommen. Der Unfall ging für sie glimpflich aus, aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.
Anne Schwesinger
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
13:45 Uhr
1 min.
Hartmannsdorf: Bei Rot über die Kreuzung
Bei Rot über die Ampel und dann hat’s gekracht: Das ist am Donnerstag in Hartmannsdorf passiert.
In Hartmannsdorf hat es am Donnerstag gekracht. Der Schaden ist hoch.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel