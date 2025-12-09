Unfall in Chemnitz: 82-Jährige fährt Ampelmast um

Chemnitz
Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden ist jedoch hoch.
Eine 82-jährige Toyota-Fahrerin hat am Montagabend im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf einen Ampelmast umgefahren. Laut Polizei fuhr sie gegen 20.45 Uhr auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts. Als sie die Kreuzung Bernsdorfer Straße/Lutherstraße passierte, kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen den...
