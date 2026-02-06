Unfall in Chemnitz: Elfjähriger von Auto erfasst – Wer hat etwas gesehen?

In Schloßchemnitz rannte ein Kind vor einem Lkw über die Blankenauer Straße. Dabei wurde es von einem Auto erfasst und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Schloßchemnitz, bei dem ein Junge (11) angefahren und verletzt wurde. Laut Polizeibericht war eine Hyundai-Fahrerin (46) gegen 14 Uhr auf der rechten Fahrspur der Blankenauer Straße in Richtung Müllerstraße unterwegs. Zeitgleich nutzte ein Lkw den Linksabbiegerstreifen... Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Schloßchemnitz, bei dem ein Junge (11) angefahren und verletzt wurde. Laut Polizeibericht war eine Hyundai-Fahrerin (46) gegen 14 Uhr auf der rechten Fahrspur der Blankenauer Straße in Richtung Müllerstraße unterwegs. Zeitgleich nutzte ein Lkw den Linksabbiegerstreifen...