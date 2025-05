Unfall in Hartmannsdorf gibt Rätsel auf: 18-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Audi

Auf der Leipziger Straße in Hartmannsdorf ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Drei Fahrzeuge waren involviert. Zeugenaussagen werfen Fragen auf. Was geschah zuvor am Kreisverkehr?

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Hartmannsdorf bei einem Unfall auf der Leipziger Straße zwischen West- und Feldstraße verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi ortsauswärts, gefolgt von zwei Jugendlichen, ein 16-Jähriger auf einer Simson, der andere auf einem KTM-Leichtkraftrad. Laut... Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Hartmannsdorf bei einem Unfall auf der Leipziger Straße zwischen West- und Feldstraße verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi ortsauswärts, gefolgt von zwei Jugendlichen, ein 16-Jähriger auf einer Simson, der andere auf einem KTM-Leichtkraftrad. Laut...