Unfall mit Elektroroller in Chemnitz: 70-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Auf der Wittgensdorfer Straße verunglückte in der vergangenen Woche ein Mann. Ein Hund lief vor seinen Roller. Nun ist der Fahrer gestorben.

Es war kurz vor dem Mittag, als am Donnerstag ein 70-jähriger Mann auf einem Elektroroller unterwegs war. Der Senior fuhr auf der Wittgensdorfer Straße. Plötzlich lief ein Hund auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Der Mann stürzte. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am heutigen Dienstag teilte die Polizei mit, dass der...