Update: Ein Schwerverletzter bei Straßenbahnunfall in Chemnitz

Chemnitz
Nahe des Stadtzentrums ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zum Hergang.
Nahe des Stadtzentrums ist es am Dienstagmorgen zu einem Straßenbahnunfall gekommen. Nach Polizeiangaben wollte ein 83-Jähriger mit seinem Seat von der Augustusburger Straße nach links in die Dr.-Frieda-Freise-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar, dass die Ampel für Abbieger Rot zeigte. Als er die Straßenbahngleise kreuzte,...
