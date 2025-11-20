Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verfolgungsjagd über A 72: Vater entführt Kind (6) nach Streit

Eine Verfolgungsjagd gab es am Mittwoch auf der A 72 bei Chemnitz.
Eine Verfolgungsjagd gab es am Mittwoch auf der A 72 bei Chemnitz. Bild: Jan Härtel
Chemnitz Umland
Verfolgungsjagd über A 72: Vater entführt Kind (6) nach Streit
Von Julia Grunwald
Ein eskalierter Sorgerechtsstreit in Hartmannsdorf sorgte am Mittwoch für einen stundenlangen Polizeieinsatz. Ein 42-Jähriger versuchte, mit seinem Kind zu flüchten. Dabei brachte er nicht nur sich selbst in Gefahr.

Ein eskalierter Sorgerechtsstreit in Hartmannsdorf bei Chemnitz endete am Mittwoch mit einer Verfolgungsjagd über die A 72 und einer Festnahme. Was war passiert? Ein 42-jähriger Ukrainer war am Mittwochmorgen in Hartmannsdorf widerrechtlich in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin und der zwei gemeinsamen Kinder eingedrungen. Nach einem...
