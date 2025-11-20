Verkehrsbehinderungen am Fuße des Chemnitzer Kaßbergs: Was ist da passiert?

Ein heftiger Kreuzungs-Unfall hat für Stau und verspätete Linienbusse gesorgt.

In Chemnitz ist es am Fuße des Kaßbergs am Donnerstagvormittag zeitweise zu erheblichen Behinderungen des Verkehrs gekommen. Grund war ein heftiger Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung. Nach ersten Angaben der Polizei war eine 37-jährige Frau gegen 9 Uhr mit einem Opel auf der Limbacher Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs...