  • Vier Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine: Mahnwache in der Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz
Vier Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine: Mahnwache in der Chemnitzer Innenstadt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Chemnitz leben, wollen Anfang der Woche zwei Tage auf die Lage in ihrem Heimatland aufmerksam machen.

Am Montag und Dienstag wollen Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Chemnitz leben, mit einer Mahnwache an die Opfer erinnern, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine forderte. Ende Februar 2022 begann die Invasion Russlands. „Täglich bringen Angriffe Zerstörung, Leid und den Verlust unschuldiger Menschenleben mit sich“, so der Vorstand des...
