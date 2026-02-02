Vogelgrippe: Chemnitzer Tierpark tötet Dutzende infizierte Tiere

Die Einrichtung bleibt noch bis Donnerstag geschlossen. Danach gelten erhöhte Schutzvorkehrungen – und vorerst niedrigere Eintrittspreise.

Nach einem Fall von Vogelgrippe im Chemnitzer Tierpark bleibt die Einrichtung noch bis Donnerstag geschlossen. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände sollen für weitere drei Wochen aufrechterhalten werden, teilte das Rathaus am Montag mit. Wegen der Vorkehrungen werden vorübergehend nicht alle Tiere im Tierpark zu sehen sein und die...