Vollsperrung im Erzgebirge: Hauptstraße in Neukirchen vier Monate dicht

Chemnitz Umland
Die Verkehrsader im Süden der Gemeinde wird am Montag gesperrt. Alles, was Sie zu Umleitungen zur geänderten Busverbindung wissen müssen.
Die Sperrung der Neukirchner Verkehrsader im Süden beginnt am Montag um 4 Uhr morgens und soll voraussichtlich bis zum 3. Juli dauern. Betroffen ist die Hauptstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Adorfer Straße. Das hat lange Umleitungen und eine Änderung des Busverkehrs zufolge.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.