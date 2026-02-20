MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vollsperrung im Erzgebirge: Hauptstraße in Neukirchen vier Monate dicht

An der Kreuzung Hauptstraße und Adorfer Straße soll ab Montag gebaut werden.
An der Kreuzung Hauptstraße und Adorfer Straße soll ab Montag gebaut werden. Bild: Andreas Seidel
An der Kreuzung Hauptstraße und Adorfer Straße soll ab Montag gebaut werden.
An der Kreuzung Hauptstraße und Adorfer Straße soll ab Montag gebaut werden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Vollsperrung im Erzgebirge: Hauptstraße in Neukirchen vier Monate dicht
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verkehrsader im Süden der Gemeinde wird am Montag gesperrt. Alles, was Sie zu Umleitungen zur geänderten Busverbindung wissen müssen.

Die Sperrung der Neukirchner Verkehrsader im Süden beginnt am Montag um 4 Uhr morgens und soll voraussichtlich bis zum 3. Juli dauern. Betroffen ist die Hauptstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Adorfer Straße. Das hat lange Umleitungen und eine Änderung des Busverkehrs zufolge.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Plakatwerbetafel in Neukirchen im Erzgebirge abgelehnt
Der Gemeinderat will keine neue Werbetafel im Ort.
Sie sollte Autofahrern an der Hauptstraße der Gemeinde mit wechselnder Werbung auffallen. Der Gemeinderat blockiert das Vorhaben.
Jonas Patzwaldt
18.02.2026
4 min.
Doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten: Trotzdem wächst Neukirchen im Erzgebirge weiter
Neukirchen im Erzgebirge verzeichnet weiter ein Einwohnerwachstum.
Neukirchen zählt mehr Zuzüge als Wegzüge, auch die Geburtenrate ist höher als in den letzten beiden Jahren. Woran das liegt.
Jonas Patzwaldt
13.02.2026
10 min.
Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt
Franziska Mehlhorn, 41, aus dem Erzgebirge unter den Nordpolarlichtern auf Svalbard/Spitzbergen.
Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.
Franziska Mehlhorn
20.02.2026
5 min.
Kein Ende in Sicht: Krieg gegen Ukraine geht ins fünfte Jahr
Mit Gegenangriffen bremst die ukrainische Armee den russischen Vormarsch. (Archivbild)
Im vierten Kriegsjahr prägen Drohnenkämpfe das Frontgeschehen, während beide Seiten unter Soldatenmangel leiden. Wie lange können Russland und die Ukraine ihre Verluste ausgleichen und weiterkämpfen?
Katharina Schröder und Andreas Stein, dpa
19.02.2026
3 min.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Jürgen Freitag
20.02.2026
5 min.
Trotz Milliardenzusage: Skepsis an Trumps Gaza-Friedensplan
Die Hamas hat ihre Herrschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten wieder weitgehend gefestigt. . (Archivbild)
US-Präsident Trump hat Milliardenhilfen seines umstrittenen Friedensrats für Gaza angekündigt. Doch die Frage der Entwaffnung der Hamas bleibt ungelöst. Die Islamisten haben eigene Forderungen.
Mehr Artikel