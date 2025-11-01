Vom Dieselzeitalter in die Zukunft: Wie der Weg zum Chemnitzer Südbahnhof elektrisch wird

Der Ausbau der knapp drei Kilometer langen Strecke vom Hauptbahnhof zum Südbahnhof signalisiert einen Wendepunkt im Schienengüterverkehr. Künftig können dort längere und schwerere Züge rollen.

Seit Mai sind auf den Gleisen zum Südbahnhof nicht nur Güterzüge, sondern auch Baumaschinen unterwegs. Auf 2,6 Kilometern Länge entsteht hier die erste elektrifizierte Strecke der Erzgebirgsbahn. Zwischen dem Hauptbahnhof und Südbahnhof wurden 60 Masten aufgestellt, die bis zu 14 Meter hoch sind. Diese tragen die neue Fahrleitung. Auch die...