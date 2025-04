Vom Quereinsteiger zum Ausschussvorsitzenden: Wie der Chemnitzer Ronny Kupke im Landtag Fuß fasst

Mit Politik hatte Kupke vor eineinhalb Jahren noch nichts zu tun. Nun ist er Stadtrat, Landtagsabgeordneter, Ausschussvorsitzender und hat mit CDU und SPD über eine Regierungsbildung verhandelt. Wer ist der Durchstarter vom BSW?

„Der Ministerpräsident hat mich beeindruckt“, erinnert sich Ronny Kupke (BSW) an die Kennenlerngespräche in der Staatskanzlei in Dresden. „Er war sehr nahbar und hatte sich gleich meinen Namen gemerkt.“ Das war im September 2024. 15 BSW-Abgeordnete waren nach der Landtagswahl in das Parlament eingezogen. Überwiegend politische Neulinge:...