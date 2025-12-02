Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vom Überlebenden zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde: Rotsteins Weg oder die Geschichte eines Chemnitzers

Grundsteinlegung für die Synagoge in Chemnitz im Jahr 2000: Ex-OB Dr. Peter Seifert (r.) und Siegmund Rotstein.
Grundsteinlegung für die Synagoge in Chemnitz im Jahr 2000: Ex-OB Dr. Peter Seifert (r.) und Siegmund Rotstein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Eine Stele am Stephanplatz erinnert an die Chemnitzer Synagoge.
Eine Stele am Stephanplatz erinnert an die Chemnitzer Synagoge. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Siegmund Rotstein im Jahr 2002. Foto: Jürgen Nitsche
Siegmund Rotstein im Jahr 2002. Foto: Jürgen Nitsche Bild: Jürgen Nitsche
Chemnitz
Vom Überlebenden zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde: Rotsteins Weg oder die Geschichte eines Chemnitzers
Von Jürgen Nitsche
Siegmund Rotstein war 40 Jahre Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Chemnitz. Er kehrte nach Chemnitz zurück und baute hier die Gemeinde wieder auf. 2020 starb er. Zum 100. rückt sein Leben wieder in den Fokus.

Als Siegmund Rotstein fünf Jahre nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager am 15. Juli 1950 seinen Lebenslauf zur Anerkennung als Verfolgter des Naziregimes verfasste, beendete er diesen wie folgt: „Nach unserer Befreiung aus dem Lager Theresienstadt erlernte ich in Chemnitz das Herrenschneiderhandwerk und legte am 17. April 1948 meine...
