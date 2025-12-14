MENÜ
  Chemnitz
  • Von atemberaubend bis zu teuer: Lohnt sich der Winterzauber im Lichtenauer Sonnenlandpark?

Foto Matteo, Melanie und Maik Hollburg aus Sachsen Anhalt sind vom Winterzauber hellauf begeistert.
Foto Matteo, Melanie und Maik Hollburg aus Sachsen Anhalt sind vom Winterzauber hellauf begeistert. Bild: Andreas Seidel
Die Laser-Show ist vom See aus am besten zu sehen.
Die Laser-Show ist vom See aus am besten zu sehen. Bild: Andreas Seidel
Laurie Stephan mit Töchterchen Amelie im beleuchteten Helikopter. Am besten gefällt der Kleinen aber der Indoorspielplatz.
Laurie Stephan mit Töchterchen Amelie im beleuchteten Helikopter. Am besten gefällt der Kleinen aber der Indoorspielplatz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Von atemberaubend bis zu teuer: Lohnt sich der Winterzauber im Lichtenauer Sonnenlandpark?
Von Jana Peters
Parks, Schlösser, sogar Zoos versuchen Gäste im Advent mit Lichtershows zu locken. So auch der Sonnenlandpark mit dem Winterzauber. „Freie Presse“ hat ihn sich angeschaut und mit Besuchern gesprochen.

Früher blieb der Sonnenlandpark im Dezember und Januar komplett dicht. Bis vor drei Jahren der Winterzauber begann. Unter dem Motto „Märchen und Sagen“ führt er in diesem Jahr entlang eines Märchenrundwegs. Rund 50 beleuchtete Figuren stellen Froschkönig, Dornröschen und Co. dar. Neuer Höhepunkt ist die 60 Meter hohe Erlebnispyramide....
