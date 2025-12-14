Von atemberaubend bis zu teuer: Lohnt sich der Winterzauber im Lichtenauer Sonnenlandpark?

Chemnitz Umland
Parks, Schlösser, sogar Zoos versuchen Gäste im Advent mit Lichtershows zu locken. So auch der Sonnenlandpark mit dem Winterzauber. „Freie Presse“ hat ihn sich angeschaut und mit Besuchern gesprochen.
Früher blieb der Sonnenlandpark im Dezember und Januar komplett dicht. Bis vor drei Jahren der Winterzauber begann. Unter dem Motto „Märchen und Sagen“ führt er in diesem Jahr entlang eines Märchenrundwegs. Rund 50 beleuchtete Figuren stellen Froschkönig, Dornröschen und Co. dar. Neuer Höhepunkt ist die 60 Meter hohe Erlebnispyramide....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.