  • Winterferien im Chemnitzer Umland: Fünf Tipps von Winterzauber bis Nudeln satt

Auf in die Ferien: Winterzauber im Sonnenlandpark (links), Kerzenworkshop in Neukirchen und Nähmaschinenkurs im Esche-Museum.
Auf in die Ferien: Winterzauber im Sonnenlandpark (links), Kerzenworkshop in Neukirchen und Nähmaschinenkurs im Esche-Museum. Bild: Sonnenlandpark/Christin Klose/Mascha Brichta/dpa
Der Sonnenlandpark Lichtenau entführt mit der Aktion „Winterzauber“ in eine leuchtende Märchenwelt.
Der Sonnenlandpark Lichtenau entführt mit der Aktion „Winterzauber“ in eine leuchtende Märchenwelt. Bild: Anita Müller/Archiv
Der Kinderpinguin-Bereich im Tierpark Limbach-Oberfrohna. Die Tierparkschule lädt zum Workshop ein.
Der Kinderpinguin-Bereich im Tierpark Limbach-Oberfrohna. Die Tierparkschule lädt zum Workshop ein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Im Esche-Museum in Limbach Oberfrohna können sich Kinder in den Ferien an Nähmaschinen ausprobieren.
Im Esche-Museum in Limbach Oberfrohna können sich Kinder in den Ferien an Nähmaschinen ausprobieren. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Winterferien im Chemnitzer Umland: Fünf Tipps von Winterzauber bis Nudeln satt
Von Jonas Patzwaldt und Uwe Rechtenbach
Vom Nudelmuseum bis zur Duftkerze: Während der Winterferien gibt es sowohl spannende als auch lehrreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Sonnenlandpark in Lichtenau hat sogar täglich offen.

In den Winterferien können sich Kinder und Jugendliche in der Region auf ein buntes Programm freuen. Die „Freie Presse“ gibt ein paar Anregungen zur Freizeitgestaltung.
