Chemnitz
Als Grund gibt die Autobahngesellschaft des Bundes Baugrunduntersuchungen an.
Am Mittwoch müssen sich der Pendler- und Transitverkehr am Autobahnkreuz Chemnitz auf Behinderungen einstellen. Die Autobahngesellschaft des Bundes kündigt für den 17. Dezember zwischen 9 und 15 Uhr eine temporäre Sperrung der Überfahrt von der A 72 aus Richtung Hof auf die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. an. Die Sperrung soll maximal...
