Von der Schnapsidee zum Weinladen: Weinfreunde Chemnitz eröffnen Lokal

Eigentlich verkaufen Andreas Müller und Francesco Karnapp ihre Weine nur auf Märkten in Chemnitz. Ab sofort gibt es einen festen Laden. Dafür haben sich die Freunde eine Wein-Ikone ins Team geholt.

Die Idee, einen Weinladen zu eröffnen, war eigentlich eine Schnapsidee. Und doch haben sie es durchgezogen: Andreas Müller und Francesco Karnapp, die Weinfreunde Chemnitz, betreiben ab sofort einen eigenen Laden. Dass es den gibt, haben sie ihren Stammkunden zu verdanken.