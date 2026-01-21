Von Fassbrause bis Kola: Welche Chemnitzer Softdrinks gibt es eigentlich?

Bei den Chemnitzer Bierbrauern gibt es nicht nur Bier. Die meisten nutzen ihr Brunnenwasser auch für Erfrischungsgetränke. Die Geschmäcker reichen von Himbeere bis Apfel.

Im Bierbereich kann man Michael Bergt nichts Vormachen. 2018 hat sein Reichenbrander Dunkel den World Beer Award in London gewonnen, das Getränk mit der Caramel-Note wurde also zum besten Bier der Welt gekürt. Auch sein „Red Ale“ schafft es jedes Jahr wieder unter die besten Biere Deutschlands. Dennoch spürt auch die 142 Jahre alte... Im Bierbereich kann man Michael Bergt nichts Vormachen. 2018 hat sein Reichenbrander Dunkel den World Beer Award in London gewonnen, das Getränk mit der Caramel-Note wurde also zum besten Bier der Welt gekürt. Auch sein „Red Ale“ schafft es jedes Jahr wieder unter die besten Biere Deutschlands. Dennoch spürt auch die 142 Jahre alte...