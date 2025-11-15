Von fest entschlossen bis noch völlig unentschieden: 1800 Besucher auf Chemnitzer Bildungsmesse

Gymnasium oder Oberschule? Staatliche Einrichtung mit Tradition oder privater Träger mit Schulgeld und neuen Ansätzen? Familien stehen vor der Qual der Wahl, welche Schule es ab Klasse 5 sein soll.

Pflichttermin: „Das hier ist einer der wichtigsten Tage für Familien“, sagt Vasilii Fedorov. Es gebe keine bessere Gelegenheit, weiterführende Schulen kennenzulernen, als auf der Bildungsmesse. Er gehört mit seiner Tochter zur Kernzielgruppe. Sofia Fedorova besucht die vierte Klasse und muss im nächsten Jahr die Schule wechseln. Im... Pflichttermin: „Das hier ist einer der wichtigsten Tage für Familien“, sagt Vasilii Fedorov. Es gebe keine bessere Gelegenheit, weiterführende Schulen kennenzulernen, als auf der Bildungsmesse. Er gehört mit seiner Tochter zur Kernzielgruppe. Sofia Fedorova besucht die vierte Klasse und muss im nächsten Jahr die Schule wechseln. Im...