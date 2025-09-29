Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Von Gurke bis Guide“: Was hat es mit diesen Aufklebern in Chemnitz auf sich?

Chemnitz
„Von Gurke bis Guide“: Was hat es mit diesen Aufklebern in Chemnitz auf sich?
Redakteur
Von Benjamin Lummer
An mehreren Stellen in der Stadt wurden zu Wochenbeginn große bunte Bodenaufkleber angebracht.

„Zum größten Nischl der Stadt“ und „Von Gurke bis Guide“: Das sind zwei von drei Schriftzügen, die seit kurzem auf bunten Bodenaufklebern in der Innenstadt zu lesen sind. Sie sind Teil der Strategie der Stadt, Touristen besser durch die City zu leiten und weisen auf Sehenswürdigkeiten wie das Marx-Monument und den Markt hin. Laut einer...
