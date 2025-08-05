Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Schlager, über Metal zu Klassik: Was auf Chemnitzer Hochzeiten gespielt wird

Musik spielt bei Hochzeiten eine wichtige Rolle.
Musik spielt bei Hochzeiten eine wichtige Rolle. Bild: Collage: Rolf Vennenbernd (dpa)/Vadym-https://stock.adobe.com/ (KI generiert)
Musik spielt bei Hochzeiten eine wichtige Rolle.
Musik spielt bei Hochzeiten eine wichtige Rolle. Bild: Collage: Rolf Vennenbernd (dpa)/Vadym-https://stock.adobe.com/ (KI generiert)
Chemnitz
Von Schlager, über Metal zu Klassik: Was auf Chemnitzer Hochzeiten gespielt wird
Von Johannes Fromm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist Hochzeitssaison in Chemnitz und die Lieder auf den Hochzeiten sind so bunt wie die Menschen. „Freie Presse“ hat Musiker aus Chemnitz und dem Umland gefragt, welche Songs am häufigsten gespielt werden.

Der Sommer ist Hochzeitssaison. Von Mitte April bis Anfang Oktober geben sich die meisten Paare das Ja-Wort, teilt eine Pressesprecherin der Stadt mit. Welche Musik dabei gespielt wird, darüber führt die Stadt keine Statistik. Also hat die „Freie Presse“ bei Musikern aus der Region nachgefragt: Welche Musik wird auf Hochzeiten gespielt –...
