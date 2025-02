Vortrag in Chemnitz: Wie Mick Jagger in den Fokus der Stasi geriet

Wie schikanierte die DDR-Geheimpolizei Fans von Westmusik? Einblicke gibt ein Journalist am 5. Februar im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis.

Chemnitz.

In der DDR-Bevölkerung war Westmusik überaus beliebt und der SED-Führung deshalb ein Dorn im Auge. Was die DDR-Geheimpolizei alles unternahm, um Musiker und Fans damals zu observieren, beschreibt der Thüringer Journalist Thomas Purschke am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in einem Multimedia-Vortrag im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis. Unter dem Titel „Im Fokus der Stasi: Springsteen, Cocker, Stones und Maffay – Wie die DDR-Geheimpolizei Fans von Westmusik schikanierte“ wird auch davon die Rede sein, dass Mick Jagger, Frontmann der Rolling Stones, bei einer Transitfahrt durch die DDR in den Fokus der Stasi geriet. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Jugendopposition und Devianz in der späten DDR“, bei der der Lern- und Gedenkort mit der Volkshochschule Chemnitz und dem Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Chemnitz zusammenarbeitet. (gp)

Anmeldungen werden per E-Mail an veranstaltungen@gedenkort-kassberg.de entgegengenommen.