  • Vorzeitige Grippesaison in Chemnitz: Stadt empfiehlt zügige Impfung

In Chemnitz häufen sich derzeit die Grippefälle.
Bild: Alicia Windzio/dpa
Chemnitz
Vorzeitige Grippesaison in Chemnitz: Stadt empfiehlt zügige Impfung
Redakteur
Von Elisa Leimert
Wer sich in diesem Jahr noch keine Grippeschutzimpfung geholt hat, sollte sich beeilen. Bereits jetzt gibt es deutlich mehr Influenza-Infektionen als in den Vorjahren.

Die Grippesaison startet in diesem Jahr früher als üblich. Wie die Stadt Chemnitz am Mittwoch informierte, seien zwischen der 40. und 50. Kalenderwoche in Chemnitz 160 Influenzafälle gemeldet worden. 2024 waren es zur gleichen Zeit lediglich 19 Fälle, 2023 89 Infektionen.
