Warnstreik bei VW-Logistiker Rhenus in Chemnitz

Chemnitz
Die IG Metall fordert für die 280 Angestellten sieben Prozent mehr Geld.
Die IG Metall hat die Beschäftigten der Chemnitzer Rhenus-Niederlassung am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Etwa 100 Arbeiter nahmen laut Gewerkschaft daran teil. Der Haustarifvertrag war zum 31. Oktober ausgelaufen. Zwei Tarifverhandlungen sind bisher gescheitert, die nächste ist am 2. Dezember geplant. Die IG Metall fordert eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.