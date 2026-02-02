Warnstreik im ÖPNV: Warum in Chemnitz noch einige Busse fahren

Chemnitz
Mehr oder weniger arbeiten? Darüber verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern im Nahverkehr derzeit. Am Montag wurde deswegen ein Großteil der innerstädtischen Linien lahmgelegt.
Der Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat am Montag auch in Chemnitz viele Fahrgäste vor Herausforderungen gestellt. Ein Großteil des innerstädtischen Bus- und Bahnverkehrs wurde von der Gewerkschaft Verdi für einen Tag stillgelegt, weil die Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag stocken.
