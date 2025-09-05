Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Warntag am 11. September in Mittelsachsen: Zufall oder unglückliches Datum?

So sehen Sirenen aus, die bisher auf Dächern in der Region stehen.
So sehen Sirenen aus, die bisher auf Dächern in der Region stehen. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Chemnitz Umland
Warntag am 11. September in Mittelsachsen: Zufall oder unglückliches Datum?
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 450 Sirenen im Landkreis sollen die Bevölkerung alarmieren. Moderne Anlagen sollen in Taura und Burgstädt installiert werden. Doch warum fällt der Warntag ausgerechnet auf den 11. September?

Der Heulton geht durch Mark und Knochen: Am 11. September ertönt der Probealarm auf- und abschwellend ab 11 Uhr eine Minute lang. Um 11.45 Uhr gibt es einen Dauerton von einer Minute – dann ist alles vorbei, Entwarnung. Doch beim 11. September schrillen die Alarmglocken: Der 11. September 2001 ist der Tag der Terroranschläge in den USA. Bei...
