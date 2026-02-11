Warnung im Ernstfall: Stadt im Erzgebirge investiert in Sirenentechnik

Aue
In Aue-Bad Schlema soll eine Sirene für mehr Sicherheit sorgen, die auch Sprachdurchsagen machen kann. Und weitere Investitionen in die Warnanlagen sind perspektivisch geplant.
Sie sollen im Notfall helfen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu erreichen: Warnsirenen. Die Stadt Aue-Bad Schlema hat noch im alten Jahr eine weitere neue, elektronische Sirene in Dienst gestellt, wie die Stadtverwaltung berichtet. Diese befindet sich in Auerhammer auf dem Dach des Grundschul-Gebäudes.
