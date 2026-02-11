MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Warnung im Ernstfall: Stadt im Erzgebirge investiert in Sirenentechnik

Eine Sirene ist auf dem Dach eines Hauses installiert. In Aue-Bad Schlema gibt es derzeit fünf elektronische Sirenen.
Eine Sirene ist auf dem Dach eines Hauses installiert. In Aue-Bad Schlema gibt es derzeit fünf elektronische Sirenen. Bild: Symbolfoto: Michael/dpa/Archiv
Eine Sirene ist auf dem Dach eines Hauses installiert. In Aue-Bad Schlema gibt es derzeit fünf elektronische Sirenen.
Eine Sirene ist auf dem Dach eines Hauses installiert. In Aue-Bad Schlema gibt es derzeit fünf elektronische Sirenen. Bild: Symbolfoto: Michael/dpa/Archiv
Aue
Warnung im Ernstfall: Stadt im Erzgebirge investiert in Sirenentechnik
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Aue-Bad Schlema soll eine Sirene für mehr Sicherheit sorgen, die auch Sprachdurchsagen machen kann. Und weitere Investitionen in die Warnanlagen sind perspektivisch geplant.

Sie sollen im Notfall helfen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu erreichen: Warnsirenen. Die Stadt Aue-Bad Schlema hat noch im alten Jahr eine weitere neue, elektronische Sirene in Dienst gestellt, wie die Stadtverwaltung berichtet. Diese befindet sich in Auerhammer auf dem Dach des Grundschul-Gebäudes.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
2 min.
Oberbürgermeister-Wahl im Erzgebirge: Jetzt gibt es vier Kandidaten
In Aue-Bad Schlema wird ein neuer Oberbürgermeister gesucht.
In Aue-Bad Schlema wird dieses Jahr ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Für die Wahl im Mai gibt es mittlerweile schon vier Kandidaten.
Jürgen Freitag
15:30 Uhr
2 min.
Kurort im Erzgebirge gewinnt erfahrenen Mediziner als neuen Badearzt
Der Kurort Bad Schlema hat einen neuen Badearzt.
Damit Bad Schlema den Status Kurort behalten kann, ist eine Voraussetzung, dass die Kurgesellschaft Schlema Badeärzte beschäftigt. Jetzt konnte eine Stelle neu besetzt werden.
Heike Mann
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
Mehr Artikel