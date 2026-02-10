MENÜ
  • Warum Bäume im Chemnitzer Küchwaldpark weichen müssen

Im Küchwaldpark werden zeitweise Wege gesperrt wegen Baumfällungen. Bild: Symbolbild: Friso Gentsch/dpa
Warum Bäume im Chemnitzer Küchwaldpark weichen müssen
Von Lutz Kirchner
Trotz Baumfällungen bleibt die Parkeisenbahn in Betrieb. Die Stadtverwaltung schafft Platz für ein Projekt des Fernwärmeversorgers „eins“.

Im Küchwaldpark in Chemnitz werden Baume gefällt. Die Arbeiten sind erforderlich, um den nötigen Platz für ein Bauprojekt des Fernwärmeversorgers „eins“ zu schaffen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Nach Abschluss der Fällungen wird ab Mitte April die stillgelegte Fernwärmetrasse aus den 1980er-Jahren auf einer Länge von etwa 1,7...
