Warum der Jugendstadtrat in Burgstädt aufräumen will

Die Idee, die Heimatstadt sauberer werden zu lassen, hat in einem Wettbewerb überzeugt. Im Frühjahr 2026 soll das Vorhaben dann in die Praxis umgesetzt werden. Was eine Jury am Projekt überzeugte.

Der Burgstädter Jugendstadtrat will in seiner Heimat aufräumen. So verspricht er es zumindest und hatte die Idee auch bei der achten Auflage des Wettbewerbs „Land des Roten Porphyr“ eingebracht. Damit trat es in Konkurrenz zu vielen anderen aus der Region beim Wettbewerb eingereichten Ideen, setzte sich aber dann durch und konnte letztlich... Der Burgstädter Jugendstadtrat will in seiner Heimat aufräumen. So verspricht er es zumindest und hatte die Idee auch bei der achten Auflage des Wettbewerbs „Land des Roten Porphyr“ eingebracht. Damit trat es in Konkurrenz zu vielen anderen aus der Region beim Wettbewerb eingereichten Ideen, setzte sich aber dann durch und konnte letztlich...