Warum der Komsa-Betriebskindergarten in Hartmannsdorf plötzlich freie Plätze hat

Der „Weltenbaum“ öffnet seine Türen: Zum ersten Mal lädt das Kinderhaus in Hartmannsdorf zum Kennenlern-Nachmittag ein. Was macht die Kita so besonders?

Wie sich die Zeiten ändern: Ellen Drechsel erinnert sich noch genau daran: „Ich war damals froh, einen Krippenplatz für meine Tochter Lilly zu bekommen." Seit 14 Jahren arbeitet sie beim Telekommunikations- und IT-Dienstleister Komsa in Hartmannsdorf. Aus dem Erzgebirge war sie wegen des Jobs nach Limbach-Oberfrohna gezogen. Lilly ist...