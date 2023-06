Warum ein Chemnitzer Fotograf von CSD zu CSD fährt

Blonde Haare, schlanke Figur, am Handgelenk trägt er eine Smartwatch mit einem ausgeblichnen Armband in Regenbogenfarben. "Eigentlich ist ab Ende Mai jedes Wochenende irgendwo in Deutschland Christopher Street Day", sagt Thomas Fuchs mit Blick in seinen Kalender. Zu welchen CSDs er sich aufmacht? "Köln und Berlin natürlich, Leipzig sowieso und...