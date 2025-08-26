Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Warum im Muna-Wald in Lichtenau wieder Munition gesprengt wird

Munition, die im sogenannten Muna-Wald in Lichtenau gefunden wurde.
Munition, die im sogenannten Muna-Wald in Lichtenau gefunden wurde.
Chemnitz Umland
Warum im Muna-Wald in Lichtenau wieder Munition gesprengt wird
Von Bettina Junge
Seit 2018 ist der Muna-Wald gesperrt. Weltkriegsmunition wird ausgebuddelt und abtransportiert. Doch das ist jetzt zu gefährlich geworden.

Im sogenannten Muna-Wald in Lichtenau beginnen am 17. September Sprengungen von Kampfmitteln. Seit Mitte 2018 ist das 3,8 Hektar große Waldstück gesperrt, weil Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Weil der Transport einzelner Munition jedoch zu gefährlich geworden ist, müssen Teile vor Ort gesprengt werden - bis 10. Dezember...
