Warum im Muna-Wald in Lichtenau wieder Munition gesprengt wird

Seit 2018 ist der Muna-Wald gesperrt. Weltkriegsmunition wird ausgebuddelt und abtransportiert. Doch das ist jetzt zu gefährlich geworden.

Im sogenannten Muna-Wald in Lichtenau beginnen am 17. September Sprengungen von Kampfmitteln. Seit Mitte 2018 ist das 3,8 Hektar große Waldstück gesperrt, weil Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Weil der Transport einzelner Munition jedoch zu gefährlich geworden ist, müssen Teile vor Ort gesprengt werden - bis 10. Dezember...