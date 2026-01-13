MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lichtenau: Erster Termin für geplante Kleinsprengung in diesem Jahr abgesagt

Erster Termin 2026 für Sprengung im Areal an Amtmannstraße in Lichtenau entfällt.
Erster Termin 2026 für Sprengung im Areal an Amtmannstraße in Lichtenau entfällt. Bild: Bettina Junge/Archiv
Erster Termin 2026 für Sprengung im Areal an Amtmannstraße in Lichtenau entfällt.
Erster Termin 2026 für Sprengung im Areal an Amtmannstraße in Lichtenau entfällt. Bild: Bettina Junge/Archiv
Chemnitz Umland
Lichtenau: Erster Termin für geplante Kleinsprengung in diesem Jahr abgesagt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beseitigung von Munitionsrückständen aus Kriegszeiten wird im Munawald-Areal auch 2026 fortgesetzt.

Auch in diesem Jahr werden in Lichtenau Munitionsrückstände aus Kriegszeiten in einem Waldareal an der Amtmannstraße, auch Munawald genannt, beseitigt. Die Art der bisherigen Funde ermöglicht es, die für Sprengungen nötige Sicherheitszone relativ klein halten zu können. Zu den betroffenen Gebieten zählen laut Gemeinde Wald-, Agrar- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
15:30 Uhr
2 min.
Brüche nach Stürzen: Notaufnahmen stark ausgelastet
Am Dienstag verzeichnete die Notaufnahme am Uniklinikum Dresden mehr als doppelt so viele Behandlungsfälle wie an den vergangenen Tagen.
Arm- und Beinbrüche, schwere Verkehrsunfälle und plötzlich viele Grippefälle: Warum das Winterwetter Leipzigs und Dresdens Notaufnahmen besonders fordert.
15:24 Uhr
5 min.
Hohe Lebensmittelpreise: Hilft ein "Deutschlandkorb"?
Lebensmittel sind laut Statistischem Bundesamt seit 2020 im Schnitt mehr als 35 Prozent teurer geworden. (Symbolbild)
Verbraucher spüren die gestiegenen Preise für Lebensmittel im Portemonnaie. Parteien bringen einen "Deutschlandkorb" ins Spiel. Ist das sinnvoll?
Christian Rothenberg, dpa
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
1 min.
Lichtenau sorgt am 6. Dezember für doppelte Freude
Der Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau lockte auch in den vergangenen Jahren viele Gäste an.
Ein Weihnachtsmarkt an der Oberschule Lichtenau öffnet am 6. Dezember seine Pforten. Sowohl in Innenräumen als auch an der frischen Luft gibt es dabei viel Adventsstimmung.
Uwe Rechtenbach
01.12.2025
1 min.
Lichtenau: Straßensperrung wegen Sprengung von Kriegsmunition möglich
An der Amtmannstraße in Lichtenau kann es am 3. Dezember zu Verkehrseinschränkungen kommen.
In einem Lichtenauer Waldareal werden noch immer Munitionsrückstände aus Kriegszeiten gefunden. Zu ihrer Beseitigung sind auch Sprengungen nötig.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel