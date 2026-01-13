Lichtenau: Erster Termin für geplante Kleinsprengung in diesem Jahr abgesagt

Die Beseitigung von Munitionsrückständen aus Kriegszeiten wird im Munawald-Areal auch 2026 fortgesetzt.

Auch in diesem Jahr werden in Lichtenau Munitionsrückstände aus Kriegszeiten in einem Waldareal an der Amtmannstraße, auch Munawald genannt, beseitigt. Die Art der bisherigen Funde ermöglicht es, die für Sprengungen nötige Sicherheitszone relativ klein halten zu können. Zu den betroffenen Gebieten zählen laut Gemeinde Wald-, Agrar- und...