Lichtenau: Straßensperrung wegen Sprengung von Kriegsmunition möglich

Chemnitz Umland
In einem Lichtenauer Waldareal werden noch immer Munitionsrückstände aus Kriegszeiten gefunden. Zu ihrer Beseitigung sind auch Sprengungen nötig.
Seit einigen Jahren werden in Lichtenau Munitionsrückstände aus Kriegszeiten in einem Waldareal an der Amtmannstraße, auch Munawald genannt, beseitigt. Dazu sind auch Sprengarbeiten vor Ort nötig. Die Art der bisherigen Funde ermöglicht es, die für Sprengungen nötige Sicherheitszone relativ klein halten zu können. Zu den betroffenen...
