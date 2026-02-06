MENÜ
  • Chemnitz
  • Warum in Burgstädt wieder Bauland frei ist

Im Burgstädter Rathaus muss neu über städtische Baufläche nachgedacht werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Warum in Burgstädt wieder Bauland frei ist
Von Uwe Rechtenbach
Pläne zur Ansiedlung eines neues Restaurants in der Stadt haben sich zerschlagen. Jetzt muss eine neue Idee für die Fläche her.

Burgstädt muss eine neue Idee für eine städtische Fläche entwickeln. Das dort zunächst geplante Projekt wird nicht fortgesetzt. Im März 2024 hatte der Burgstädter Stadtrat entschieden, die Ansiedlung einer Nudelmanufaktur mit Restaurant zu unterstützen. In seiner jüngsten Sitzung wurde das Vorhaben als gescheitert eingestuft. Der...
