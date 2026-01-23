MENÜ
Warnbaken stehen auf der Reichsstraße.
Warnbaken stehen auf der Reichsstraße.
Chemnitz
Warum ist die Reichsstraße in Chemnitz verengt?
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor der Zwickauer Straße tauchen plötzlich Warnbaken auf. Die Ursache ist an einer ganz anderen Stelle der Stadt zu suchen.

Wer gerade die Reichsstraße Richtung Zentrum fährt, wird sich über Warnbaken wundern, die kurz vor der Kreuzung zur Zwickauer Straße die Fahrbahn verengen. Der Grund ist nicht in der Reichsstraße zu finden, sondern am Falkeplatz.
