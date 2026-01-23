Warum ist die Reichsstraße in Chemnitz verengt?

Kurz vor der Zwickauer Straße tauchen plötzlich Warnbaken auf. Die Ursache ist an einer ganz anderen Stelle der Stadt zu suchen.

Wer gerade die Reichsstraße Richtung Zentrum fährt, wird sich über Warnbaken wundern, die kurz vor der Kreuzung zur Zwickauer Straße die Fahrbahn verengen. Der Grund ist nicht in der Reichsstraße zu finden, sondern am Falkeplatz.