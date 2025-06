Warum Sandra Döring ihr Posthaus in Burgstädt überraschend schließt

Die finanzielle Belastung durch weitere Filialen in Chemnitz-Wittgensdorf und Claußnitz-Markersdorf war zu groß: „Sandras Posthaus“ schließt. Was das für die Kunden bedeutet.

Aus nach viereinhalb Jahren: „Sandras Posthaus“ in Burgstädt hat geschlossen. „Ich habe die Reißleine gezogen, ich habe mich einfach übernommen“, sagt Inhaberin Sandra Döring. Als Gründe gibt die 47-Jährige finanzielle Probleme an. Denn nach der Gründung ihres Posthauses in Burgstädt hatte sie noch zwei weitere Postfilialen...