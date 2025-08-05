Was bringt die Zweitwohnungssteuer der Stadt Chemnitz?

Wie viele andere Kommunen erhebt Chemnitz eine Steuer für eine Zweitwohnung in der Stadt, von der aber Ausnahmen gelten. Bringt das einen Nutzen oder ist der Aufwand höher?

Kommunen haben nicht viele Möglichkeiten, selbst Steuern zu erheben. Die Hundesteuer ist vielleicht am bekanntesten. Und die Steuer für eine Zweitwohnung, die lokal differenzierende Bezeichnungen hat. Chemnitz macht Gebrauch davon. Zehn Prozent der Nettokaltmiete für jeden pflichtgemäß gemeldeten Nebenwohnsitz werden pro Jahr eingefordert.