Was Burgstädt und Dresden gemeinsam haben? Eine Bibliothek für alle seit 150 Jahren

Im kommenden Jahr feiert die Stadtbibliothek Jubiläum. 1876 wurde sie gegründet. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch die erste Volksbibliothek in der Landeshauptstadt ins Leben gerufen. So soll in Burgstädt gefeiert werden.

Lesen bildet. Dazu muss nicht viel gesagt werden. Bibliotheken spielen dabei eine besondere Rolle. Die ältesten sind Jahrtausende alt. In Deutschland entstand die erste „Bürgerbibliothek" 1828, sie befindet sich in Großenhain. Knapp 50 Jahre später wurde auch in Burgstädt eine öffentliche Bibliothek gegründet. Nur ein Jahr, nachdem in...