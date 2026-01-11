Was gibt es für Reise-Singles auf der Chemnitzer Messe?

Chemnitz
Tausende Besucher haben am Wochenende in der großen Messehalle ihre Reise geplant und gebucht, darunter auch einige Alleinreisende. Was hat der Markt für sie zu bieten und was stört sie an vielen Pauschalangeboten?
Allein zu verreisen, das ist schon längst keine Besonderheit mehr. Mit 65 Prozent sind Frauen häufiger solo unterwegs, wie das Zukunftsinstitut herausgefunden hat. Das liege an veränderten Geschlechterrollen, einem veränderten Selbstverständnis, privaten Trennungen und gewonnenen Freiräumen, beispielsweise, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
