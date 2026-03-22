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Giancarlo Fosearo, Inhaber von Gelato Italiano, freut sich auf diese Saison.
Giancarlo Fosearo, Inhaber von Gelato Italiano, freut sich auf diese Saison. Foto: Silas Andrick
Gastronom Sascha Baumann verkauft Eis in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna.
Gastronom Sascha Baumann verkauft Eis in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna. Foto: Silas Andrick
Bis zu dreißig wechselnde Sorten Eis gibt es bei Saneto in Neukirchen.
Bis zu dreißig wechselnde Sorten Eis gibt es bei Saneto in Neukirchen. Foto: Silas Andrick
Giancarlo Fosearo, Inhaber von Gelato Italiano, freut sich auf diese Saison.
Giancarlo Fosearo, Inhaber von Gelato Italiano, freut sich auf diese Saison. Foto: Silas Andrick
Gastronom Sascha Baumann verkauft Eis in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna.
Gastronom Sascha Baumann verkauft Eis in der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna. Foto: Silas Andrick
Bis zu dreißig wechselnde Sorten Eis gibt es bei Saneto in Neukirchen.
Bis zu dreißig wechselnde Sorten Eis gibt es bei Saneto in Neukirchen. Foto: Silas Andrick
Chemnitz Umland
Was kosten Kugel, Streusel, Sahne? Der Eisdielen-Vergleich im Chemnitzer Umland
Von Silas Andrick
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Bei bestem Frühlingswetter locken die Eisdielen mit kühlem und süßem Genuss. Die „Freie Presse“ hat die Läden zwischen Limbach-Oberfrohna und Neukirchen besucht.

In der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna liegen drei Eisdielen. Eine davon ist Gelato Italiano. Die meisten Sorten kosten hier 1,80 Euro, einige auch 2,10 Euro. Dazu gibt es für 50 Cent Streusel, für 70 Cent Frucht- oder andere Soßen und für 1,50 Euro und Nüsse oder Krokant. Eine Portion Sahne kostet 1,60 Euro.
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