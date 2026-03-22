Was kosten Kugel, Streusel, Sahne? Der Eisdielen-Vergleich im Chemnitzer Umland

Bei bestem Frühlingswetter locken die Eisdielen mit kühlem und süßem Genuss. Die „Freie Presse“ hat die Läden zwischen Limbach-Oberfrohna und Neukirchen besucht.

In der Innenstadt von Limbach-Oberfrohna liegen drei Eisdielen. Eine davon ist Gelato Italiano. Die meisten Sorten kosten hier 1,80 Euro, einige auch 2,10 Euro. Dazu gibt es für 50 Cent Streusel, für 70 Cent Frucht- oder andere Soßen und für 1,50 Euro und Nüsse oder Krokant. Eine Portion Sahne kostet 1,60 Euro.