Was macht der denn hier? Berühmter Forensiker Mark Benecke auf Stippvisite in Chemnitz

Der Kölner ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, bekennender Bahnfahrer, Wissenschaftler, Autor und vieles mehr. Nun war er in Chemnitz. Was er in der Stadt getrieben hat.

Das Heizhausfest am Schauplatz Eisenbahn lockt in jedem Jahr Tausende Besucher an. 2025 war auch ein sehr bekanntes Gesicht darunter. Dr. Mark Benecke, der bekannte deutsche Biologe. Seine Vorträge zu Maden und Co. ziehen seit Jahren Besucher in ihren Bann. Und wenn der Kölner unterwegs ist, dann reist er mit der Bahn an.