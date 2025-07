Was sich der beste Chemnitzer Bäckermeister in der Backstube alles einfallen lässt

Michael Schäfer hat seinen Meisterbrief gerade in der Tasche. Bei seinem Arbeitgeber, der Bäckerei Voigt, will er dennoch bleiben. Der Traditionsbetrieb feiert in diesem Jahr ein Jubiläum.

Seit er seinen Meisterabschluss in der Tasche hat, muss sich Michael Schäfer um neue Aufgaben in der Backstube der Voigt-Bäckerei in Erfenschlag kümmern. So ist er seit diesem Jahr für die Ausbildung der Lehrlinge verantwortlich. Gerade hat ein Azubi ausgelernt, im Sommer wird ein neuer Bäckerlehrling bei Meister Schäfer anfangen.